partizan12312

ТЗ и пример как должен выглядеть результат приложен в файлах
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Не знаю даже как правильно это назвать, будет игра. Нужно сделать отдельную страничку с ней. Из себя она представляет поле 10*10, в котором расположены разноцветные головы змей. Отдельно есть поле ввода для кодов клеток. Коды формата: тест123. Одной ячейке ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Не знаю даже как правильно это назвать, будет игра. Нужно сделать отдельную страничку с ней. Из себя она представляет поле 10*10, в котором расположены разноцветные головы змей. Отдельно есть поле ввода для кодов клеток. Коды формата: тест123. Одной ячейке ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо написать не очень сложного telegram бота для квеста. Краткая суть такова: -авторизация команды по индивидуальному сообщению боту. Возможность работы как в ЛС с ботом, так и в групповом чате и синхронизация происходящего процесса между ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад