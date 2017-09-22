partizan12312

Первый опыт работы с фрилансерами в IT и мне повезло, что я попал на Никиту Купцова! Работа сделана в срок, все пожелания были учтены. Если надо, то Никита сам может посоветовать в каких моментах можно сделать лучше исходя из своего опыта. Очень приятно общаться с ним, всегда очень быстро реагирует на сообщения. Ну и самое главное работой я остался доволен, все работает. Если обратитесь к этому специалисту, то не пожалеете!