partizan12312

Илья Разгоняев partizan12312

 
31 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Скрипт (небольшая игра)

    $50

    Не знаю даже как правильно это назвать, будет игра. Нужно сделать отдельную страничку с ней. Из себя она представляет поле 10*10, в котором расположены разноцветные головы змей. Отдельно есть поле ввода для кодов клеток. Коды формата: тест123. Одной ячейке ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт (игра) на javascript

    $50

    Не знаю даже как правильно это назвать, будет игра. Нужно сделать отдельную страничку с ней. Из себя она представляет поле 10*10, в котором расположены разноцветные головы змей. Отдельно есть поле ввода для кодов клеток. Коды формата: тест123. Одной ячейке ...

    Javascript
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Telegram бот для игрового квеста

    Доброго времени суток! Необходимо написать не очень сложного telegram бота для квеста. Краткая суть такова: -авторизация команды по индивидуальному сообщению боту. Возможность работы как в ЛС с ботом, так и в групповом чате и синхронизация происходящего процесса между ...

    Телеграм бот
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
genets
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Автоматическое добавление фото в word файл
Отличный заказчик. Четкая постановка задач
Поработали с Евгением! Отличный специалист. Где надо - посоветует как сделать из своего опыта. Работает быстро и качественно.
Ответный отзыв
Abaldui
Никита 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$85
10 баллов
6 лет назад
Telegram бот для игрового квеста
Заказчик хороший, всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую данного заказчика.
Первый опыт работы с фрилансерами в IT и мне повезло, что я попал на Никиту Купцова! Работа сделана в срок, все пожелания были учтены. Если надо, то Никита сам может посоветовать в каких моментах можно сделать лучше исходя из своего опыта. Очень приятно общаться с ним, всегда очень быстро реагирует на сообщения. Ну и самое главное работой я остался доволен, все работает. Если обратитесь к этому специалисту, то не пожалеете!
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