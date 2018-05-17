genets

Евгений Генец genets

 
34 годаРоссия/Пермь
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Программист C#,C++,Pascal,Java

В 2013 году окончил физический факультет ПГНИУ, специальность – радиофизика и электроника, специализация – информационные системы и телекоммуникации. 

Опыт репетиторства – 3 года. Опыт программирования – 5 лет (язык C#) (2 года – написание Add-In для Word, Excel, PowerPoint, 3 года – разработка бизнес приложений).  

Имеется большой опыт в: 

  • Написание студенческих работ на заказ (лабораторные, контрольные, курсовые, дипломы)
  • Разработка ПО для организаций (CRM системы, системы для автоматизации бизнес процессов, аналитика, прогнозирование, отчетность)
  • ПО для собственных нужд клиентов (плагин для торговли на бирже, система тестирования и др.)
Каждый человек индивидуален, поэтому на первом занятии (и на всех последующих) я всегда внимательно слушаю клиента, его пожелания и требования и уже в зависимости от этого выстраиваю план занятий. Могу объяснить любую тему (даже очень сложную) простым, понятным языком на интересных и доступных примерах. Если я чего-то не знаю (а это вполне допустимо, невозможно знать все), я готов учиться и развиваться вместе с вами. 

Мой девиз – доступно, быстро и качественно! Пишите, звоните, обращайтесь :) 

JavaPowerPoint
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
partizan12312
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
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Поработали с Евгением! Отличный специалист. Где надо - посоветует как сделать из своего опыта. Работает быстро и качественно.
Отличный заказчик. Четкая постановка задач
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