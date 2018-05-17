Программист C#,C++,Pascal,Java

В 2013 году окончил физический факультет ПГНИУ, специальность – радиофизика и электроника, специализация – информационные системы и телекоммуникации.

Опыт репетиторства – 3 года. Опыт программирования – 5 лет (язык C#) (2 года – написание Add-In для Word, Excel, PowerPoint, 3 года – разработка бизнес приложений).

Имеется большой опыт в:

Написание студенческих работ на заказ (лабораторные, контрольные, курсовые, дипломы)

Разработка ПО для организаций (CRM системы, системы для автоматизации бизнес процессов, аналитика, прогнозирование, отчетность)

ПО для собственных нужд клиентов (плагин для торговли на бирже, система тестирования и др.)

Каждый человек индивидуален, поэтому на первом занятии (и на всех последующих) я всегда внимательно слушаю клиента, его пожелания и требования и уже в зависимости от этого выстраиваю план занятий. Могу объяснить любую тему (даже очень сложную) простым, понятным языком на интересных и доступных примерах. Если я чего-то не знаю (а это вполне допустимо, невозможно знать все), я готов учиться и развиваться вместе с вами.

Мой девиз – доступно, быстро и качественно! Пишите, звоните, обращайтесь :)