Программист C#,C++,Pascal,Java
В 2013 году окончил физический факультет ПГНИУ, специальность – радиофизика и электроника, специализация – информационные системы и телекоммуникации.
Опыт репетиторства – 3 года. Опыт программирования – 5 лет (язык C#) (2 года – написание Add-In для Word, Excel, PowerPoint, 3 года – разработка бизнес приложений).
Имеется большой опыт в:
- Написание студенческих работ на заказ (лабораторные, контрольные, курсовые, дипломы)
- Разработка ПО для организаций (CRM системы, системы для автоматизации бизнес процессов, аналитика, прогнозирование, отчетность)
- ПО для собственных нужд клиентов (плагин для торговли на бирже, система тестирования и др.)
Мой девиз – доступно, быстро и качественно! Пишите, звоните, обращайтесь :)
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Поработали с Евгением! Отличный специалист. Где надо - посоветует как сделать из своего опыта. Работает быстро и качественно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка задач