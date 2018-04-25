Синхронизация ПО 1С БП(3.0) с ПО 1С УНФ(1.6) касса с разбив. УСН и ЕНВ

Доброго времени суток.

Создание внешней обработки для ПО 1С "Бухгалтерии предприятия" 3.0 для автоматического формирования документов «Поступление наличных», «Выдача наличных», «Операции по платежным картам» с делением по системам налогообложения (УСН и ЕНВД) для 1 организации по трем кассам. Мы работаем ПО 1С УНФ (1.6), принимаем в течении дня денежные средства от заказчиков в кассу организации (наличные и электронные). Нам необходимо создать некий ресурс обработки данных из ПО 1С УНФ в ПО 1С БП в результате которого автоматически формировались документы "Поступление наличных", "Выдача наличных", "Операции по платежным системам" за каждый день одной суммой с делением по системам налогообложения (УСН, ЕНВД) по одной организации по трем кассам.

Заранее благодарна.