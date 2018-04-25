Синхронизация ПО 1С БП(3.0) с ПО 1С УНФ(1.6) касса с разбив. УСН и ЕНВ

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток.

Создание внешней обработки для ПО 1С "Бухгалтерии предприятия" 3.0 для автоматического формирования документов «Поступление наличных», «Выдача наличных», «Операции по платежным картам» с делением по системам налогообложения (УСН и ЕНВД) для 1 организации по трем кассам. Мы работаем ПО 1С УНФ (1.6), принимаем в течении дня денежные средства от заказчиков в кассу организации (наличные и электронные). Нам необходимо создать некий ресурс обработки данных из ПО 1С УНФ в ПО 1С БП в результате которого автоматически формировались документы "Поступление наличных", "Выдача наличных", "Операции по платежным системам" за каждый день одной суммой с делением по системам налогообложения (УСН, ЕНВД) по одной организации по трем кассам.

Заранее благодарна.

6 лет назад
9003030146
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработать клиентское приложение аналог faceit.com

    Разработать клиентское приложение аналог faceit.com Требования: Разработка данного приложения в Visual Studio.  GUI точно такое же если нужно предоставим дизайн в фотошопе.  Вся работа я так понимаю будет связана с базой данных MySQL так как от туда буду браться ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Windows приложение для игрового проекта (скачивание игр, и заход)

    Требуется написать клиент типа WarGaming GamesMail.RU. Простое приложение для скачивания игр с нашего сервера, обновление версий по мере выхода тут я так понимаю через базу будет делается проверка и ссылка на скачивание обновлений, и сам заход ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать программу (чат для тех. поддержки)

    Нужно разработать программу (чат для тех. поддержки). По сути программа простая. Авторизация, и переписка, вывод данных из базы.  Требования профессионализм в реализации программы в плане кода.  GUI в стили FLAT минимализм. (Должен быть красивый дизайн)  Ну и собственно переписка клиента с ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать VBA надстройку над Excel

    Задача: разработка надстройки VBA Excel для финансовых моделей.   Требования:   -знание и опыт разработки на VBA для Excel.   -знание Access или другой базы с SQL. В ответе:   -описать ваш опыт работы с VBA Excel.  -контактные данные.  -стоимость месяца работы.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Построение фильтров .wav файлов при помощи CUDA

    построение цифровых фильтров .wav файла при помощи CUDA (программа графического построения .wav файла готова). Требуется организовать КИХ- и БИХ-фильтрацию файла. Расчеты должны производиться на CUDA через буфер и отфильтрованный файл должен строиться исходной программой (в ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер drom.ru

    Здравствуйте! Необходимо написать парсер дрома. Интересует стоимость. Детали хотелось бы обсудить в переписке.

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать скрипт/приложение позволяющее дублировать объявления.

    Для доски объявлений ф а р п о с т . р у нужно создать такой функционал/скрипт/приложение (не знаю как правильно), возможно на зеннопостере можно, чтобы можно было подключаться к своему кабинету и размещать/дублировать объявления ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Формула / функция для Excel (VBA)

    Задача: Разработать функцию (встраиваемую) или макрос или формулу для Excel 2013 которая высчитывает количество рабочих часов между двумя событиями с учетом выходных и праздничных дней. Дано: есть две ячейки с форматом даты ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ - начало ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Телеграм+кликер

    Здравствуйте! Прошу рассмотреть [b]краткое[/b] техническое задание! Программа должна состоятьиз двух модулей. Первый модуль – считывание в автоматическом режиме информации из Telegram (через API, думаю).Определенный чат, определенные сообщения. Второй модуль – кликер. Онпринимать эту информацию и осуществлять «клик» (имитация ручного ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Решить задачи из контрольной по курсу программирование на С++

    Есть 2 задачи :  1. Рассчитать значение числа Пи используя способ Монте - Карло, а также ошибки его расчета относительно известного значения. Обе величины необходимо вывести на экран.  2. Провести вычисление числа Пи, постепенно увеличивая число случайных ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад