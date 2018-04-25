Разработать клиентское приложение аналог faceit.com Требования: Разработка данного приложения в Visual Studio. GUI точно такое же если нужно предоставим дизайн в фотошопе. Вся работа я так понимаю будет связана с базой данных MySQL так как от туда буду браться ...
Синхронизация ПО 1С БП(3.0) с ПО 1С УНФ(1.6) касса с разбив. УСН и ЕНВ
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Доброго времени суток.
Создание внешней обработки для ПО 1С "Бухгалтерии предприятия" 3.0 для автоматического формирования документов «Поступление наличных», «Выдача наличных», «Операции по платежным картам» с делением по системам налогообложения (УСН и ЕНВД) для 1 организации по трем кассам. Мы работаем ПО 1С УНФ (1.6), принимаем в течении дня денежные средства от заказчиков в кассу организации (наличные и электронные). Нам необходимо создать некий ресурс обработки данных из ПО 1С УНФ в ПО 1С БП в результате которого автоматически формировались документы "Поступление наличных", "Выдача наличных", "Операции по платежным системам" за каждый день одной суммой с делением по системам налогообложения (УСН, ЕНВД) по одной организации по трем кассам.
Заранее благодарна.
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