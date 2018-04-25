Windows приложение для игрового проекта (скачивание игр, и заход)

Требуется написать клиент типа WarGaming GamesMail.RU.

Простое приложение для скачивания игр с нашего сервера, обновление версий по мере выхода тут я так понимаю через базу будет делается проверка и ссылка на скачивание обновлений, и сам заход в игру по кнопке старт если игра скачана.

Требования разработка программы в VisualStudio.

Прикрутить стильный GUI который мы дадим вам в фотошопе.

Жду адекватные цены на разработку данного приложения, и сроки.