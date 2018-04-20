Требуются доработки проекта на Scala

Доброго времени суток, уважаемые специалисты.

Ищем специалиста по Scala, Play Framework, Postgresql, Scala.js, необходимо влиться в проект и дописать оставшийся модуль I этапа разработки. В дальнейшем рассматривается вариант (при желании) полноценного участия в дальнейших этапах разработки данного проекта. Кратко о проекте: система складского и бухгалтерского учета, детали обсуждаем с кандидатом.

Для того, чтобы понимать, насколько ваш опыт соответствует нашим ожиданиям, пожалуйста, рассмотрите вариант небольшого тестового задания:

-----

Создать тестовый проект на Play Framework Scala в котором будут показаны CRUD операции над таблицей со следующей структурой CREATE TABLE public.clients (

id bigserial NOT NULL,

name varchar(100) NOT NULL,

phone varchar(20),

PRIMARY KEY (id));

Использовать миграции и валидацию данных.

-----

По его результатам мы сможем точно сказать, насколько мы друг другу подойдем (и вы также сможете оценить свои силы).

Если вы считаете, что именно вы – подходящий кандидат, присылайте свое резюме смело и не забудьте указать ваши пожелания по оплате.

Всем отличного дня!