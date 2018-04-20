Требуются доработки проекта на Scala

задачи сбор контактов в группах которые вставляются перенос в группу (добавление) свою размещение информации в гурппах
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Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
Ищем специалиста по Scala, Play Framework, Postgresql, Scala.js, необходимо влиться в проект и дописать оставшийся модуль I этапа разработки. В дальнейшем рассматривается вариант (при желании) полноценного участия в дальнейших этапах разработки данного проекта. Кратко о проекте: система складского и бухгалтерского учета, детали обсуждаем с кандидатом.
Для того, чтобы понимать, насколько ваш опыт соответствует нашим ожиданиям, пожалуйста, рассмотрите вариант небольшого тестового задания:
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Создать тестовый проект на Play Framework Scala в котором будут показаны CRUD операции над таблицей со следующей структурой CREATE TABLE public.clients (
id bigserial NOT NULL,
name varchar(100) NOT NULL,
phone varchar(20),
PRIMARY KEY (id));
Использовать миграции и валидацию данных.
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По его результатам мы сможем точно сказать, насколько мы друг другу подойдем (и вы также сможете оценить свои силы).
Если вы считаете, что именно вы – подходящий кандидат, присылайте свое резюме смело и не забудьте указать ваши пожелания по оплате.
Всем отличного дня!
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