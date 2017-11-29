Написать программу анализа текста на C++.

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Самое главное: написать её на простом, понятном коде(на уровне техникума), без использования сложных функций итд, также закомментировать блоки кода (Что за что отвечает (для понимания происходящего)).

Вам необходимо написать программу анализа текста. На вход программе подаются строки, содержащие английские слова. В одной строке может быть произвольное количество слов. Все слова записаны строчными (маленькими) английскими буквами. Между словами в строке может быть один или больше пробелов, возможны пробелы в начале и в конце строки. Других символов, кроме строчных английских букв и пробелов, в строках нет. Длина каждой строки не превышает 200 символов. Количество строк неизвестно, общее количество слов не более одного миллиона. Конец ввода обозначается строкой, содержащей единственный символ «*».

Напишите эффективную, в том числе по памяти, программу, которая будет определять количество слов, начинающихся на каждую букву английского алфавита, и выводить эти количества и соответствующие им буквы в порядке убывания. Если количество слов, начинающихся на какие-то буквы, совпадает, эти буквы следует выводить в алфавитном порядке. Если на какую-то букву слов нет, выводить эту букву не надо.

Размер памяти, которую использует Ваша программа, не должен зависеть от размера исходного списка.

Перед текстом программы кратко опишите используемый Вами алгоритм решения задачи и укажите используемый язык программирования и его версию.

Пример входных данных:

one two three four five

﻿a quick brown fox

﻿ ﻿*

Пример выходных данных для приведенного выше примера входных данных:

f 3

t 2

а 1

b 1

о 1

q 1

Примечание. Английский алфавит совпадает с латинским и содержит 26 букв от а до z:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

6 лет назад
guest_15124130879317
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать ПО или расширение для браузера

    Создать ПО или расширение для браузера яндекс/гугл, которое будет взаимодействовать с сайтом https://iqoption.com/ru доступы: логин: [url=mailto:[email protected]][email protected] [/url]пароль: 00isogad https://iqoption.com/traderoom Необходимо, чтобы менялась сумма ставки, в зависимости от текущего депозита в процентном соотношении и округлялось в большую сторону с окончанием "0", например 120, ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка алгоритма: триангуляция

    Общая чуть:Ведётся съёмка пещеры: ходит человек и делает "выстрелы" с помощью специального прибора в стены, пол, потолок. Полученные данные записываются в файл в виде координат(около 10 координат)Что уже сделано:Есть уже программа, которая строит в 3D ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка скрипта

    $95

    Давайте повторимся: вы делаете скрипт на ТРИ сайта (не знаю как правильно), который будет парсить новые публикации ( объявления) пользователей (продавцов) в рубрике этих сайтов: http://diesel.elcat.kg/index.php?showforum=226 , https://stroka.kg/kupit-yhastok/ , https://lalafo.kg/kyrgyzstan/zemelnye-uchastki на почту gmail , яндекс ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать три формы на QML

    $100

    Сделать три формы на QML (на основе предложенного дизайна), подробности выбранным кандидатам.  Требования – опыт в Qt/QML от года, портфолио аналогичных работ.  Бюджет указал примерный, может меняться в любую сторону.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужна консультация по матлабу

    есть статья, нужно разобраться что к чему и объяснить мне. Возможно автоматизировать описанный процесс. вот абзац, надеюсь из него понятно о чем там речь идет: Step 1: Dimensionality reduction. The matrix of local ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт для загрузки через почту

    У нас есть программа на подобии тим вьювера. Мы вам можем ее предоставить. Ваша задача: сделать так, чтобы когда мы отправляем нашему клиенту письмо на електронную почту, то когда он откроет это письмо (в нем ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Воссоздать форматирование 78 страниц PDF в файлах Microsoft Word

    Необходимо воссоздать форматирование документов PDF в файлах Microsoft Word DOCX с полным соблюдением форматирования оригинального файла, включая размещение элементов текста относительно друг друга, размер шрифтов, выделение полужирным, подчеркивание и курсив. Необходимы продвинутое владение Microsoft Word и ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подкорректировать XLS файл (формулы)

    $4

    Необходимо подправить  xls файл с формулами. Прикрепил файл. Колонка M и О - сюда вручную будут писаться цифры. Колонка Q получается сложением  M + О    В колонку T  ставится цифра процента. И желательно чтобы цифры можно было ставить в ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание системы для анализа эмоционального состояния разговора

    $2000

    Платформа: Windows или Mac.В этом проекте можно использовать любую существующую библиотеку или алгоритмы с открытым исходным кодом, если необходимо. На самом деле, как раз предпочтительнее использовать готовое (но открытое или бесплатное) для оптимизации работы. Инструменты: Python, ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад