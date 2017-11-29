Разработка алгоритма: триангуляция

Общая чуть:Ведётся съёмка пещеры: ходит человек и делает "выстрелы" с помощью специального прибора в стены, пол, потолок. Полученные данные записываются в файл в виде координат(около 10 координат)Что уже сделано:Есть уже программа, которая строит в 3D фигуру(замкнутую ломаную) из набора точек.Что нужно сделать:Нужно придумать алгоритм, позволяющий сделать триангуляцию полученной фигуры, чтобы получилась объемная модель.(объёмная модель пещеры) Отдельно триангуляцию пола, отдельно потолка, потом склеить. Но можно и сразу.Пол и потолок - по условию уже определён(можно каким то образом прописать, что данная точка принадлежит полу или потолку). Граница области также дана( нужно самому эти данные ввести).Главная трудность в том, что кое-где потолок может быть ниже пола и наоборот.