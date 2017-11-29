Разработка скрипта

Давайте повторимся: вы делаете скрипт на ТРИ сайта (не знаю как правильно), который будет парсить новые публикации ( объявления) пользователей (продавцов) в рубрике этих сайтов: http://diesel.elcat.kg/index.php?showforum=226 , https://stroka.kg/kupit-yhastok/ , https://lalafo.kg/kyrgyzstan/zemelnye-uchastki на почту gmail , яндекс или icloud в виде текста (заголовка, описания) и ссылкой на объявление. По 2 или 5 объявлений в одном письме? Или сколько можно, как удобней будет ? По 5шт можно в письме? мне посоветовали лучше после каждой обработки парсеры на почту высылать, в виде эксель файла, в котором название, текст и ссылка на объявление. так удобнее будет?