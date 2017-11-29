Подкорректировать XLS файл (формулы)

Необходимо подправить xls файл с формулами. Прикрепил файл.

Колонка M и О - сюда вручную будут писаться цифры.

Колонка Q получается сложением M + О

В колонку T ставится цифра процента. И желательно чтобы цифры можно было ставить в каждой строке товара, так как на разных товарах может быть разная цифра %та. Ну а по умолчанию чтоб вверху ставил цифру и она прописывалась во всей колонке в каждой строке с возможностью изменения в каждой строке.

Колонка Z получается перемножением колонки T на колонку Q.

Колонка Y - цифра должна дублировать колонку О. То есть, сперва будут вноситься цифры в колонку О, тогда и в колонке Y появляется такая же цифра. Но если я ее меняю в колонке Y, то в колонке О она не должна меняться. Если так можно, конечно. А если нет - тогда буду прописывать цифру в эту колонку вручную.

И еще, если изменяю цифру в этой колонке Y , то в колонке Z должна вычитаться ЦИФРА на разницу , на которую уменьшена цифра в колонке Y . То есть, что-то по подобию как в колонках О и Q (цифра здесь меняется при изменении цифры в колонке О).

Да, и округление до целого числа в большую сторону.