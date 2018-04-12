Консультация по майнингу

Добр день, Ув. Фрилансеры! Собственно нужно создать шаблон Zenno Poster для наполнения интернет магазина товарами. Пожалуйста указывайте сроки и стоимость за выполнение. Спасибо! Жду ваших заявок!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть нестандартный заказ: Создаем некое дополнение на своей платформе. Раздел майнинга, где человек может собрать свой виртуальный компьютер в режиме игры и начать майнить монеты (в режиме игры). У нас есть список комплектующих, которые будут в бетта версии фигурировать при выборе виртуального компьютера (список можете изменить).
На каждую деталь необходимо прописать коэфициент мощности майнинга. Т.е. пользователь в личном кабинете будет выбирать себе компьютер из предложенных деталей (покупать в режиме игры). Потом с помощью собранного компьютера будет запущен майнинг монет SCNC. После выбора компьютера необходимо установить время, в течении которого планируется майнить монеты. Параллельно будет увеличиваться оличество майнеров, "загружая систему". Соответственно будет три показателя: P - мощность компьютера, T - время, затраченное на майнинг, N - вновь поступащие майнеры, кол-во которых растет в хаотичном порядке, Y - монета/время (количество коинов, намайненное в единицу времени - искомое значение). P (мощность компьютера) суммируется из коэффициентов мощности каждой детали. ТТакже нужно предоставить формулу, по которой будет происходить расчет. Если у Вас есть предложение относительно деталей (самые распространенные комплектующие среди майнеров) и их нет в списке, можете добавить. Если в предложенном нами списке есть комплектующие, которые не используют майнеры, можете их убрать, предложив замену.
Результаты работы просто в таблице exel
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