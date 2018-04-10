Распарсить выпадающею форму

Необходимо разработать парсер выпадающей формы с последующей обработкой данных.

Алгоритм парсера:

1. Парсер собирает данные из выпадающей формы, которая реализована на AJAX

2. Далее парсер заходит на страницу сайта и собирает со страницы все необходимые значения и запоминает их (страниц ~ 13.000)

3. Далее парсер формирует XML (по желанию) или CSV файл и запускает алгоритм обработки собранных данных (все данные числовые)

4. Формируется два файла XML (по желанию) и CSVдля пользователя

Парсер может быть реализован как веб приложение или же как ПО под винду

Всем отписавшимся буду рассылать ТЗ.