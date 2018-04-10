GUI или полноценное приложение на C#

Есть готовая логика для решения задач линейного программирования в виде VS проекта, но интерфейс консольный, со всеми вытекающими.

Нужен, по сути, редактор json файла, представляющего из себя данные проекта на базе DevExpress WinForms, лицензия или её отсутствие меня в данном случае не заботит.

Модель MVP, возможен вариант MVVM + WPF.

GUI должен представлять из себя трехколоночный интерфейс, слева - ribbon-навигация по разделам, центр - список компонент раздела (т.н. рецептов), справа - компоненты selected-рецепта, к этому всему необходимо редактирование через контекстное меню и/или меню сверху, кнопка запуска расчетов.

Детали по мере ваших вопросов и предложений.