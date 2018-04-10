Интеграция Boxberry и Мойскад

Необходимо сделать модуль на существующий site позволяющий пользователю делать депозиты в bitcoin. Технологии - HTML5, Javascript, ASP.NET/C#, back end: MSSQL 2008 R2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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