Интеграция Boxberry и Мойскад

Прикладное ПОЗакрытнет заявок133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать автоматическое разнесение платежей по заказам в системе МойСклад из Системы курьерской службы Boxberry.  (При появлении в отчете курьерской службы платежа по заказу  - должен создаться документ о платеже (Входящий платеж) к соответствующему заказу. 

6 лет назад
Transfer72
Елена 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Написать парсер для одного тур сайта

    ЗАДАЧА Написать парсер для сайта _booksurfcamps.com Который бы работал либо на серваке, либо можно было запускать на маке. На выходе CSV с 7 колонками 1 Название организотора [selina] 2 Ссылка на профиль [_booksurfcamps.com/selina] 3 Количество листингов [39] 4 Количество reviews [18] 5 Количество Testimonials ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внесение изменений в модуль на С++

    Здравствуйте, есть код: // Dynamic link library implementation of NeuroSolutions FullSynapse component #include "NSDLL.h"/*************************************************************//* Macros to access the PE layers and weights in matrix form */#define in(i,j) input[j+i*inCols]#define out(i,j) ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интегировать платёжную систему в биллинг

    Нужно интегрировать платёжную систему RBKMoney в billmanager. Описание того, как разрабатывать интеграцию с платёжными система размещено здесь: [url=https://doc.ispsystem.ru/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC]https://doc.ispsystem.ru/index.php/%D0%A1%D0%BE...[/url]. Описание самой платёжной системы размещено тут: [url=https://rbkmoney.github.io/docs/]https://rbkmoney.github.io/docs/[/url] Доступ на тестовый впс для разработки есть, к тестовому магазину ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка Геосервиса для такси

    Требуется разработчик на C# Обязанности:    Разработка (доработка) геосервера для службы такси Требования:    - Опыт разработки ASP.NET MVC приложений (.NET Core)   - PostgreSQL + PostGIS   - Знание Linq2db   - Опыт работы с Git и Jira   - Желательно знание ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Client-приложение для телеграмм

    Мне нужно написать программу, которая от моего имени будет подключаться к телеграму, постоянно проверять на наличие новых сообщений от какого-то конкретного канала и пересылать их в другой. Есть приватный канал (не я владелец, но я в ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить Nas4free для загрузки с него по PXE

    Необходимо настроить Nas4free (написать пошаговую инструкцию, наподобие https://habrahabr.ru/post/244661/), только адаптировав для Nas4free. Цель - имея в сети NAS на основе Nas4free загружать через PXE Boot систему Windows 10. (или на базе FreeNAS)

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен программист для разработки модуля на C#

    Нужен программист для разработки модуля электронного архива со знанием:  1. C#, ASP.NET MVC  2. Entity Framework (подход Code First)  3. Javascript (желательно знание Knockoutjs)  4. Знания HTML, CSS для интеграции верстки  5. KnockOut  Тз на задачу предоставлю

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание ПО по графикам

    $1500

    Добрый день.  Требуется программист для создания ПО по графикам с помощью использования готовых графических библиотек JS (p5.js, D3), с учетом объемов данных и упором на производительность, можно с использованием чистового HTML  Основная моя задача это прорисовка фигур ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать алгоритм

    Необходимо разработать систему поддержки принятия решения по выбору ППО на основе нечеткой логики. Для начала можно написать расчетный алгоритм к программе в виде блок-схемы. Более подробную постановку задачи скину в файле. Есть алгоритм в общем ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад