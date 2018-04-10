Доработка программы

Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/WyomingCPA/portfolio/prikladnoe-po-23/parser-sbis-2042961/]Пример работы [/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа учета товаров: CIII 2006 Alpha Edition. Автор Олег Кутчиев. На данный момент программа не поддерживается, автор по мылу не отвечает.
Есть функционал продажи товаров, подключаются кассовые аппараты. Что требуется: создать вариант оплаты покупателем (грубо-приближенно: нал/безнал/смешанно (нал+безнал))
Выбранный вариант оплаты должен быть отражен в товарном и кассовом чеках (кассовый тот, что выгонит чек из кассового аппарата (Атол)).
Ссылку на дистрибутив дам (3.7Мб).
Программу будем проверять. Оплата после того, как убедимся, что внесенные изменения работают как надо.
То есть, надо организовать возможность вписать поступившие денежные средства в два поля: Наличными или Электронными. Соответственно, в чеках, должны быть оба поля. К примеру, была произведена оплата картой товара на сумму в 90 рублей. Кассир вызывает окно "Оплата" (на данный момент там одно поле) в котором (после доработки) два поля: Наличными и Электронными, вносит 90 руб в поле "Электронными". В чеке должно "выйти":
НАЛИЧНЫМИ................ =0.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ......... =90.00
СДАЧА............................ =0.00
Если, в оплате, оба варианта: товар за 1300 рублей оплатили: электронным = 1000 руб., наличными = 500 руб. Тогда, в чеке:
НАЛИЧНЫМИ................ =500.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ....... =1000.00
СДАЧА............................ =200.00
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