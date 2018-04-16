Реализовать три метода мажоритарного резервирования

По примеру прикреплённой схемы нужно создать адаптивный мажоритарный элемент (2 из 3), в котором на 3 резервных модуля подаем идентичные данные(0 или 1), а так же подаем сигнал ошибки, чтобы хотя бы один из трёх модулей отказал и выдал на выходе неверный результат.

Выходные данные из трёх модулей передаются мажоритарному элементу(алгоритму голосования), который должен объединить эти 3 результата методом большинства и выдать на выходе какое-то значение.

Помимо метода большинства в программе нужно задействовать еще 3 метода из ряда: (среднего значения, центральной переменной, взвешенного среднего значения, взвешенного значения по предыстории среднего значения или метод адаптивного мажорирования).

В конце работы нужно вывести соответствующие графики, которые будут показывать какой метод лучше работает при отказе модуля(модулей).

Для более детального ознакомления так же прикреплю PDF файл, в котором подробно описывается процесс работы и все классические методы мажоритарного резервирования.

Срок работы 5 дней.

Оплату предпочитаю по бс.