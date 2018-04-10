Распознаватель музыкальных инструментов

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Добрый день!

Нужно создать функционал распознавания музыкальных инструментов в треке.

Заходим на страницу, выбираем mp3 файл или вставляем ссылку на youtube, система

выполняет действия, которые позволят после обработки показать названия

музыкальных инструментов, используемых в треке. После чего метки должны

сохраниться в БД со ссылкой на трек.

6 лет назад
sumolex
39 летСловакия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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