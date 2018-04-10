Нужно сделать клиентскую программу.

Точно не знаю какое решение нам надо и на какой языке программирования это можно сделать.

У нас есть база машин (mysql), которая все время пополняется.

Мы принимаем машину, а потом выдаем.

Эти все данные нужно всегда загружать на чужой сайт. (сейчас это делается вручную, а надо автоматом)

На чужом сайте нет API, что бы можно было добавить через вебсайт.

На чужом сайте есть клиентская авторизация(через браузер).

После авторизации есть 2 формы(приняли машину, выдали машину) которые сейчас заполняться вручную.

Нужно сделать так что бы эти формы заполнялись автоматически и добавлялись на чужом сайте.

Фото приложил...