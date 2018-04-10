Нужно сделать клиентскую программу.

Нужен модуль чата для ЛК, материалы отправил. Бонус 10 000 руб. если заканчиваем в срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Точно не знаю какое решение нам надо и на какой языке программирования это можно сделать.
У нас есть база машин (mysql), которая все время пополняется.
Мы принимаем машину, а потом выдаем.
Эти все данные нужно всегда загружать на чужой сайт. (сейчас это делается вручную, а надо автоматом)
На чужом сайте нет API, что бы можно было добавить через вебсайт.
На чужом сайте есть клиентская авторизация(через браузер).
После авторизации есть 2 формы(приняли машину, выдали машину) которые сейчас заполняться вручную.
Нужно сделать так что бы эти формы заполнялись автоматически и добавлялись на чужом сайте.
Фото приложил...
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