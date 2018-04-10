Доработка готовой программы на ASP.NET

написать программу которая будет сокращать полный перебор при определении правильной перекодировки путем направленного перебора
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо в короткое время доработать клиент-серверное приложение на ASP.NET. в дальнейшем необходима будет постоянная доработка программы. Более детальное описание при общении
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