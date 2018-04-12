promo2008

Кирилл Петров promo2008

 
36 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка Shop – Script

    $430

    Необходимо доработать движок интернет магазина Shop-Script. Ниже предлагаю вашему вниманию новое, переработанное, упрощенное и урезанное до чертиков ТЗ. Далее я опишу, какие именно требуются доработки, а более детальная информация отображена в ТЗ, ...

    AjaxSQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Распарсить выпадающею форму

    $100

    Необходимо разработать парсер выпадающей формы с последующей обработкой данных. Алгоритм парсера: 1. Парсер собирает данные из выпадающей формы, которая реализована на AJAX 2. Далее парсер заходит на страницу сайта и собирает со страницы ...

    Ajax
    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка текста инструкции для электронного устройства

    $5

    Здравствуйте. Имеется написанный мною текст инструкции для электронного устройства. Электронное устройство представляет собой чип тюнинг бокс, который подключается к диагностическому разъему автомобиля. Ваша задача заключается в следующем: прочитать уже имеющийся текст и доработать его ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад