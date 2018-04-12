Необходимо доработать движок интернет магазина Shop-Script. Ниже предлагаю вашему вниманию новое, переработанное, упрощенное и урезанное до чертиков ТЗ. Далее я опишу, какие именно требуются доработки, а более детальная информация отображена в ТЗ, ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $430Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $1
-Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $100
Необходимо разработать парсер выпадающей формы с последующей обработкой данных. Алгоритм парсера: 1. Парсер собирает данные из выпадающей формы, которая реализована на AJAX 2. Далее парсер заходит на страницу сайта и собирает со страницы ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Здравствуйте. Имеется написанный мною текст инструкции для электронного устройства. Электронное устройство представляет собой чип тюнинг бокс, который подключается к диагностическому разъему автомобиля. Ваша задача заключается в следующем: прочитать уже имеющийся текст и доработать его ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад