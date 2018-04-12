Здравствуйте. Имеется написанный мною текст инструкции для электронного устройства. Электронное устройство представляет собой чип тюнинг бокс, который подключается к диагностическому разъему автомобиля. Ваша задача заключается в следующем: прочитать уже имеющийся текст и доработать его ...