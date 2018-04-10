Excel - макросы. Форма для формирования Договора, расчёта сметы

Необходимо сформировать файл с макросами для Excel, со стабильной работой в Mac os и Windows

Функицонал файла:

1. Формирование Договоров подряда, по шаблону, с вставкой из различных листов списка работ и их стоимости в нужном виде.

2. Работа со списком работ и материалов – дать скидку и распределить на все позиции, показать прибыли по участкам работ и т.д.

3. Формирование Доп. Соглашений и Актов выполненных работ, с авт. формированием общего списка и возможностью формирования Акта по выбору, т.е. сначала указываем какие работы сдаются, а в форме печати – получаем список работ, стоимость каждого этапа, а также общую стоимость работ.

Для начала обсуждения – прошу прислать примеры по макросам для Win и Mac Os