C++ Builder Создать график

Требуется функция сканирования дерева папок. Для каждой папки возвращать список полных путей найденных в ней файлов. Должно работать в Windows7 при большой вложенности каталогов - строка полного пути файла может быть длиннее 260 символов. .net 4.0+
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Имеется Формула наращения по простым процентам S=P(1+ni) . Нужно сделать график. И кнопки, чтобы на вход подавалось: P первоначальная сумма денег, i ставка простых процентов и n- срок выдачи.
Начисленные проценты за один период равны Pi, а за n периодов P*ni.
График должен выглядеть вот так, прикреплен к файлам.
Сколько будет такое стоить?
ВАЖНО: Нужны будут исходники проекта
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