C++ Builder Создать график

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки175 просмотров
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Имеется Формула наращения по простым процентам S=P(1+ni) . Нужно сделать график. И кнопки, чтобы на вход подавалось: P первоначальная сумма денег, i ставка простых процентов и n- срок выдачи. 

Начисленные проценты за один период равны Pi, а за n периодов P*ni. 

График должен выглядеть вот так, прикреплен к файлам.

Сколько будет такое стоить?

ВАЖНО: Нужны будут исходники проекта

6 лет назад
smolentsev
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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