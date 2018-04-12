C++ Builder Создать график

Имеется Формула наращения по простым процентам S=P(1+ni) . Нужно сделать график. И кнопки, чтобы на вход подавалось: P первоначальная сумма денег, i ставка простых процентов и n- срок выдачи.

Начисленные проценты за один период равны Pi, а за n периодов P*ni.

График должен выглядеть вот так, прикреплен к файлам.

Сколько будет такое стоить?

ВАЖНО: Нужны будут исходники проекта