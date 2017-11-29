Написать библиотеку на Java для сенсоров

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На входе имеется ускорение в 3 осях,

нужно посчитать

1) минимальное, среднее и максимальное ускорение для каждой оси

2) FFT

3) stroke, phase angle

6 лет назад
kazkibergetic
Олег 
35 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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