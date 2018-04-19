Необходимо создать простейший аналог данной программы, которая будет написана на C# и визуализирована в OpenGL [url=https://youtu.be/CB1JRYaXfdA?t=184]Начиная с 3:02 по 3:11[/url] Имеется данный параллелепипед и мы постепенно задаём формы, которые будет вырезать (треугольник, прямоугольник) и их параметры (глубина, ...
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
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