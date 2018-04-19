Проконсультировать с Selenium C#

Необходимо разработать приложения для прохождения тестирования на персональных компьютерах. Приложение общается с API-сервером: получает и отправляет необходимую информацию (списко вопросов-ответов, пользовательская информация, статистические данные и тд.). Основные функциональные возможности: Блокировка ПК с возможностью разблокирования при достижении определенных балов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, есть пара вопросов касаемо использования Selenium ChromeDriver в Visual Studio C#
В частности вопросы:
1. Некорректная работа софта на конкретной платформе(win 7), когда на остальных всё нормально.
2. Частая ошибка Unable to locale element или Element is not clickable (как их избежать)
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
[b]Самое главное: написать её на простом, понятном коде(на уровне техникума), без использования сложных функций итд, также закомментировать блоки кода (Что за что отвечает (для понимания происходящего)). [/b] Вам необходимо написать программу анализа текста. На вход программе подаются ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Общая чуть:Ведётся съёмка пещеры: ходит человек и делает "выстрелы" с помощью специального прибора в стены, пол, потолок. Полученные данные записываются в файл в виде координат(около 10 координат)Что уже сделано:Есть уже программа, которая строит в 3D ...Закрыт6 лет назад
- $95
Давайте повторимся: вы делаете скрипт на ТРИ сайта (не знаю как правильно), который будет парсить новые публикации ( объявления) пользователей (продавцов) в рубрике этих сайтов: http://diesel.elcat.kg/index.php?showforum=226 , https://stroka.kg/kupit-yhastok/ , https://lalafo.kg/kyrgyzstan/zemelnye-uchastki на почту gmail , яндекс ...Закрыт6 лет назад
- $100
Сделать три формы на QML (на основе предложенного дизайна), подробности выбранным кандидатам. Требования – опыт в Qt/QML от года, портфолио аналогичных работ. Бюджет указал примерный, может меняться в любую сторону.Закрыт6 лет назад
есть статья, нужно разобраться что к чему и объяснить мне. Возможно автоматизировать описанный процесс. вот абзац, надеюсь из него понятно о чем там речь идет: Step 1: Dimensionality reduction. The matrix of local ...Закрыт6 лет назад
У нас есть программа на подобии тим вьювера. Мы вам можем ее предоставить. Ваша задача: сделать так, чтобы когда мы отправляем нашему клиенту письмо на електронную почту, то когда он откроет это письмо (в нем ...Закрыт6 лет назад
Необходимо воссоздать форматирование документов PDF в файлах Microsoft Word DOCX с полным соблюдением форматирования оригинального файла, включая размещение элементов текста относительно друг друга, размер шрифтов, выделение полужирным, подчеркивание и курсив. Необходимы продвинутое владение Microsoft Word и ...Закрыт6 лет назад
На входе имеется ускорение в 3 осях, нужно посчитать 1) минимальное, среднее и максимальное ускорение для каждой оси 2) FFT 3) stroke, phase angleПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $4
Необходимо подправить xls файл с формулами. Прикрепил файл. Колонка M и О - сюда вручную будут писаться цифры. Колонка Q получается сложением M + О В колонку T ставится цифра процента. И желательно чтобы цифры можно было ставить в ...Закрыт6 лет назад