Проконсультировать с Selenium C#

Добрый день, есть пара вопросов касаемо использования Selenium ChromeDriver в Visual Studio C#

В частности вопросы:

1. Некорректная работа софта на конкретной платформе(win 7), когда на остальных всё нормально.

2. Частая ошибка Unable to locale element или Element is not clickable (как их избежать)