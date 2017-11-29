Macos нужен разработчик macos

Необходимо разработать приложения для прохождения тестирования на персональных компьютерах. Приложение общается с API-сервером: получает и отправляет необходимую информацию (списко вопросов-ответов, пользовательская информация, статистические данные и тд.). Основные функциональные возможности: Блокировка ПК с возможностью разблокирования при достижении определенных балов по результатам тестирования. Перезапуск приложения в случае выгрузки его из памяти (предпочтительнее – заблокировать возможность удаления процесса приложения из диспетчера задач). Работа в оффлайн режиме, при обрыве соединения с возможностью накопления статистических данных в локальном хранилище с последующей отправкой на сервер при восстановлении соединения. Режим тестирований и соревнований на основе заранее определенных алгоритмов. Поддержка автоматического обновления при выходе новой версии. Возможность аварийной разблокировки используя мастер пароль или комбинацию клавиш (задается в настройках приложения). Работа приложения в триальном режиме с привязкой к определенному устройству.