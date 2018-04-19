Срочно Java Test

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать тесты, которые покроют все исключения, для 5 методов (до 23:00 сегодня~)  

6 лет назад
guest_15244077061722
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен программист C# и OpenGL

    Необходимо создать простейший аналог данной программы, которая будет написана на C# и визуализирована в OpenGL  [url=https://youtu.be/CB1JRYaXfdA?t=184]Начиная с 3:02 по 3:11[/url] Имеется данный параллелепипед и мы постепенно задаём формы, которые будет вырезать (треугольник, прямоугольник) и их параметры (глубина, ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проконсультировать с Selenium C#

    Добрый день, есть пара вопросов касаемо использования Selenium ChromeDriver в Visual Studio C# В частности вопросы: 1. Некорректная работа софта на конкретной платформе(win 7), когда на остальных всё нормально. 2. Частая ошибка Unable to locale element или Element ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Macos нужен разработчик macos

    Необходимо разработать приложения для прохождения тестирования на персональных компьютерах. Приложение общается с API-сервером: получает и отправляет необходимую информацию (списко вопросов-ответов, пользовательская информация, статистические данные и тд.). Основные функциональные возможности: Блокировка ПК с возможностью разблокирования при достижении определенных балов ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать программу анализа текста на C++.

    [b]Самое главное: написать её на простом, понятном коде(на уровне техникума), без использования сложных функций итд, также закомментировать блоки кода (Что за что отвечает (для понимания происходящего)). [/b] Вам необходимо написать программу анализа текста. На вход программе подаются ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка алгоритма: триангуляция

    Общая чуть:Ведётся съёмка пещеры: ходит человек и делает "выстрелы" с помощью специального прибора в стены, пол, потолок. Полученные данные записываются в файл в виде координат(около 10 координат)Что уже сделано:Есть уже программа, которая строит в 3D ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка скрипта

    $95

    Давайте повторимся: вы делаете скрипт на ТРИ сайта (не знаю как правильно), который будет парсить новые публикации ( объявления) пользователей (продавцов) в рубрике этих сайтов: http://diesel.elcat.kg/index.php?showforum=226 , https://stroka.kg/kupit-yhastok/ , https://lalafo.kg/kyrgyzstan/zemelnye-uchastki на почту gmail , яндекс ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать три формы на QML

    $100

    Сделать три формы на QML (на основе предложенного дизайна), подробности выбранным кандидатам.  Требования – опыт в Qt/QML от года, портфолио аналогичных работ.  Бюджет указал примерный, может меняться в любую сторону.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужна консультация по матлабу

    есть статья, нужно разобраться что к чему и объяснить мне. Возможно автоматизировать описанный процесс. вот абзац, надеюсь из него понятно о чем там речь идет: Step 1: Dimensionality reduction. The matrix of local ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт для загрузки через почту

    У нас есть программа на подобии тим вьювера. Мы вам можем ее предоставить. Ваша задача: сделать так, чтобы когда мы отправляем нашему клиенту письмо на електронную почту, то когда он откроет это письмо (в нем ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Воссоздать форматирование 78 страниц PDF в файлах Microsoft Word

    Необходимо воссоздать форматирование документов PDF в файлах Microsoft Word DOCX с полным соблюдением форматирования оригинального файла, включая размещение элементов текста относительно друг друга, размер шрифтов, выделение полужирным, подчеркивание и курсив. Необходимы продвинутое владение Microsoft Word и ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад