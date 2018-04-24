Поднять файлы в папке на 1 уровень выше

Необходимо сказать способ как можно поднять файлы в папку на 1 уровень выше одним действием. Папок тысячи. Делать это можно через Total Commander, там прописывается скрипт специальный.

В папках следущая структура:

папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/папка1/файл.jpg

папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/папка1/файл.jpg

папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/папка1/файл.jpg...и так несколько сотен раз.

папка_X -имеет разное имя в каждом случае.

Никакой закономерности в именах нет. папка1 - имя каждый раз одно и то же.

Нужно избавиться от "папка1"

Чтобы стало так:

папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/файл.jpg

папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/файл.jpg

папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/файл.jpg

Ссылки скриптов для Total Commander + настройки для него какие нашел

http://tc-image.3dn.ru/forum/3-92-3

Может есть другие способы, либо сказать как сделать через Total Commander