Поднять файлы в папке на 1 уровень выше

Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Ищем специалиста по Scala, Play Framework, Postgresql, Scala.js, необходимо влиться в проект и дописать оставшийся модуль I этапа разработки. В дальнейшем рассматривается вариант (при желании) полноценного участия в дальнейших этапах разработки ...
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Необходимо сказать способ как можно поднять файлы в папку на 1 уровень выше одним действием. Папок тысячи. Делать это можно через Total Commander, там прописывается скрипт специальный.
В папках следущая структура:
папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/папка1/файл.jpg
папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/папка1/файл.jpg
папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/папка1/файл.jpg...и так несколько сотен раз.
папка_X -имеет разное имя в каждом случае.
Никакой закономерности в именах нет. папка1 - имя каждый раз одно и то же.
Нужно избавиться от "папка1"
Чтобы стало так:
папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/файл.jpg
папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/файл.jpg
папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/файл.jpg
Ссылки скриптов для Total Commander + настройки для него какие нашел
http://tc-image.3dn.ru/forum/3-92-3
Может есть другие способы, либо сказать как сделать через Total Commander
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