Нужно разработать программу (чат для тех. поддержки).

По сути программа простая.

Авторизация, и переписка, вывод данных из базы.

Требования профессионализм в реализации программы в плане кода.

GUI в стили FLAT минимализм. (Должен быть красивый дизайн)

Ну и собственно переписка клиента с тех. поддержкой в реальном времени как в вк, если приложение свернуто то должно быть звуковое оповещение.

разработка должна быть на Visual Studio так как это топ платформа для разработки софта. (Что бы в дальнейшем произвести доработки этой программы.)

От вас цены и сроки.

И какие ресурсы нужны для данной программы (В плане того нужно ли писать какое то серверное приложение для обмена сообщениями, но скажу сразу объемы переписки не большие по этому можно работать с базой на прямую.)

Проект достаточно простой.

Подробное тз при обсуждении лично.