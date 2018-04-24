Разработать программу (чат для тех. поддержки)

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Нужно разработать программу (чат для тех. поддержки).

По сути программа простая.

Авторизация, и переписка, вывод данных из базы. 

Требования профессионализм в реализации программы в плане кода. 

GUI в стили FLAT минимализм. (Должен быть красивый дизайн) 

Ну и собственно переписка клиента с тех. поддержкой в реальном времени как в вк, если приложение свернуто то должно быть звуковое оповещение. 

разработка должна быть на Visual Studio так как это топ платформа для разработки софта. (Что бы в дальнейшем произвести доработки этой программы.) 

От вас цены и сроки. 

И какие ресурсы нужны для данной программы (В плане того нужно ли писать какое то серверное приложение для обмена сообщениями, но скажу сразу объемы переписки не большие по этому можно работать с базой на прямую.) 

Проект достаточно простой. 

Подробное тз при обсуждении лично. 

6 лет назад
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов(-2)
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