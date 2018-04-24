Необходимо сказать способ как можно поднять файлы в папку на 1 уровень выше одним действием. Папок тысячи. Делать это можно через Total Commander, там прописывается скрипт специальный. В папках следущая структура: папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/папка1/файл.jpg папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/папка1/файл.jpg папка_X/папка_X/папка_X/папка_X/папка1/файл.jpg...и так несколько сотен раз. папка_X -имеет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать программу (чат для тех. поддержки).
По сути программа простая.
Авторизация, и переписка, вывод данных из базы.
Требования профессионализм в реализации программы в плане кода.
GUI в стили FLAT минимализм. (Должен быть красивый дизайн)
Ну и собственно переписка клиента с тех. поддержкой в реальном времени как в вк, если приложение свернуто то должно быть звуковое оповещение.
разработка должна быть на Visual Studio так как это топ платформа для разработки софта. (Что бы в дальнейшем произвести доработки этой программы.)
От вас цены и сроки.
И какие ресурсы нужны для данной программы (В плане того нужно ли писать какое то серверное приложение для обмена сообщениями, но скажу сразу объемы переписки не большие по этому можно работать с базой на прямую.)
Проект достаточно простой.
Подробное тз при обсуждении лично.
- Похожие заказы
- $3Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Ищем специалиста по Scala, Play Framework, Postgresql, Scala.js, необходимо влиться в проект и дописать оставшийся модуль I этапа разработки. В дальнейшем рассматривается вариант (при желании) полноценного участия в дальнейших этапах разработки ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
задачи сбор контактов в группах которые вставляются перенос в группу (добавление) свою размещение информации в гурппахПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Парсер сайта www.rusprofile.ruПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать простейший аналог данной программы, которая будет написана на C# и визуализирована в OpenGL [url=https://youtu.be/CB1JRYaXfdA?t=184]Начиная с 3:02 по 3:11[/url] Имеется данный параллелепипед и мы постепенно задаём формы, которые будет вырезать (треугольник, прямоугольник) и их параметры (глубина, ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно, чтоб в последующем графики могли настраиваться из админки. Шапка, бары слева и справа есть, нужно сделать только плитки(см. приложение)Закрыт6 лет назад
Есть dll и описание , нужно написать приложение прослойку которая бы запускала нужную dll с нужными параметрами, переданными командной строкой как аргументы. например program.exe acbd.txt dll_123 и вывести в файл acbd_dll_123.txt результат работы dll. dll написана ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть исходный код приложения на Delphi 6 PE, его надо координально упростить убрав множество функций и не сломав систему + переписать некоторые моменты под Delphi XE, потому что он ругается на некоторые вызовы в программе. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно написать тесты, которые покроют все исключения, для 5 методов (до 23:00 сегодня~)Закрыт6 лет назад
Добрый день, есть пара вопросов касаемо использования Selenium ChromeDriver в Visual Studio C# В частности вопросы: 1. Некорректная работа софта на конкретной платформе(win 7), когда на остальных всё нормально. 2. Частая ошибка Unable to locale element или Element ...Закрыт6 лет назад