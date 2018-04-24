Написать скрипт/приложение позволяющее дублировать объявления.

Для доски объявлений ф а р п о с т . р у нужно создать такой функционал/скрипт/приложение (не знаю как правильно), возможно на зеннопостере можно, чтобы можно было подключаться к своему кабинету и размещать/дублировать объявления в другие города, с другими контактными данными.

Требуемый функционал:

- размещение объявлений по категориям

- дублирование размещенных объявлений

- антикапча

- оплата поданных объявлений из кабинета

Пишите свои предложения.