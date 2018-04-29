ooopraktik

Дмитрий ooopraktik

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать редизайн логотипа.

    $10

    Нужно сделать редизайн существующего логотипа. Рассматриваю 2 варианта: 1. смена цвета на существующем лого (центр терра) на черный и желтый см палитру https://colorscheme.ru/#1F31Tw0w0w0w0  2. Перенос слов на логотип стиф + корректировка цвета (уменьшить ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сайт каталог проектов домов.

    Друзья сайтостроители, подскажите пожалуйста, на чем работает сей сайт z500proekty точка ру И можно ли сделать подобный для строительной компании с рядом существенных доработок: 1. интернет-портал \ saas для b2c и b2b сегментов,  ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить КМС гугл

    Добрый день. Нужно в моем кабинете настроить рекламную кампанию в гугл в КМС. 800 ключей (уже собраны) Кто может сделать за 1 день? И на будущее - кто может настраивать рекламу ...

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать скрипт/приложение позволяющее дублировать объявления.

    Для доски объявлений ф а р п о с т . р у нужно создать такой функционал/скрипт/приложение (не знаю как правильно), возможно на зеннопостере можно, чтобы можно было подключаться к своему кабинету и размещать/дублировать объявления ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать холодный прозвон с целью продажи.

    Нужно прозвонить базу и продать услугу лидогенерации.За продажу готов платить +1000р.Всего 36 городов, в каждом от нескольких сотен до 1000 компаний.Цена услуги 9990р.Или предлагайте свои варианты.Телефонию с записью разговоров и статистикой предоставлю.От вас наличие гарнитуры, ...

    Продажи и лиды3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка яндекс директа для 35 городов.

    Директологи приветствую. Наша компания занимается малоэтажным строительством. Работаем с несколькими технологиями - строим дома, дачи, бани, фундаменты а так же проектируем и поставляем домокомплекты. Объем ключевых запросов достаточно большой. В данный момент ...

    Контекстная реклама18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Redlana
34 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделать редизайн логотипа.
Адекватный заказчик, точное ТЗ, никаких проблем с оплатой. Здоровое сотрудничество. Рекомендую.
Светлана проявила инициативу, без лишних брифов и распросов сделала то, что было указано в задании + докрутила конечный вариант до суперского. Благодарен за оперативное сотрудничество!
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