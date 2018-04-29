ooopraktik

Нужно сделать редизайн существующего логотипа. Рассматриваю 2 варианта: 1. смена цвета на существующем лого (центр терра) на черный и желтый см палитру https://colorscheme.ru/#1F31Tw0w0w0w0 2. Перенос слов на логотип стиф + корректировка цвета (уменьшить ...
- $10Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Друзья сайтостроители, подскажите пожалуйста, на чем работает сей сайт z500proekty точка ру И можно ли сделать подобный для строительной компании с рядом существенных доработок: 1. интернет-портал \ saas для b2c и b2b сегментов, ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужно в моем кабинете настроить рекламную кампанию в гугл в КМС. 800 ключей (уже собраны) Кто может сделать за 1 день? И на будущее - кто может настраивать рекламу ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт7 лет назад
Для доски объявлений ф а р п о с т . р у нужно создать такой функционал/скрипт/приложение (не знаю как правильно), возможно на зеннопостере можно, чтобы можно было подключаться к своему кабинету и размещать/дублировать объявления ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно прозвонить базу и продать услугу лидогенерации.За продажу готов платить +1000р.Всего 36 городов, в каждом от нескольких сотен до 1000 компаний.Цена услуги 9990р.Или предлагайте свои варианты.Телефонию с записью разговоров и статистикой предоставлю.От вас наличие гарнитуры, ...Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Директологи приветствую. Наша компания занимается малоэтажным строительством. Работаем с несколькими технологиями - строим дома, дачи, бани, фундаменты а так же проектируем и поставляем домокомплекты. Объем ключевых запросов достаточно большой. В данный момент ...Контекстная реклама18 заявокЗакрыт7 лет назад