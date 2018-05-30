Телеграм+кликер

Прикладное ПОЗавершен2 заявки244 просмотра
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Здравствуйте!

Прошу рассмотреть краткое техническое задание!

Программа должна состоятьиз двух модулей. Первый модуль – считывание в автоматическом режиме информации

из Telegram (через API, думаю).Определенный чат, определенные сообщения.

Второй модуль – кликер. Онпринимать эту информацию и осуществлять «клик» (имитация ручного клика мышкой) на

определенные кнопки веб-платформы. Осуществление клика обычно проводится

помещением специального маркера на баннкер, кнопку, ссылку по которой должен

осуществляться клик.  

Модули должны бытьсвязаны между собой. Важна стабильность,точность и максимальная оперативность работы.

Готов обсудить детали и подробности.

6 лет назад
guest_15246862075797
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
sbabich
Сергей 
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$600
15 дней
Могу рекомендовать специалиста. Работа сделана профессионально, оперативно! Помогал на всех этапах, включая формирование правильного ТЗ. Учел все нюансы и потенциальные проблемы, предлагал альтернативные решения по проекту. Также могу отметить отличную поддержку после сдачи проекта и высокий уровень коммуникабельности! Спасибо!
Работать с заказчиком было одно удовольствие!
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