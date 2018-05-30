Телеграм+кликер

Нужно разработать программу (чат для тех. поддержки). По сути программа простая. Авторизация, и переписка, вывод данных из базы. Требования профессионализм в реализации программы в плане кода. GUI в стили FLAT минимализм. (Должен быть красивый дизайн) Ну и собственно переписка клиента с ...
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Здравствуйте!
Прошу рассмотреть краткое техническое задание!
Программа должна состоятьиз двух модулей. Первый модуль – считывание в автоматическом режиме информации
из Telegram (через API, думаю).Определенный чат, определенные сообщения.
Второй модуль – кликер. Онпринимать эту информацию и осуществлять «клик» (имитация ручного клика мышкой) на
определенные кнопки веб-платформы. Осуществление клика обычно проводится
помещением специального маркера на баннкер, кнопку, ссылку по которой должен
осуществляться клик.
Модули должны бытьсвязаны между собой. Важна стабильность,точность и максимальная оперативность работы.
Готов обсудить детали и подробности.
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