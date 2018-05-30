Телеграм+кликер

Здравствуйте!

Прошу рассмотреть краткое техническое задание!

Программа должна состоятьиз двух модулей. Первый модуль – считывание в автоматическом режиме информации

из Telegram (через API, думаю).Определенный чат, определенные сообщения.

Второй модуль – кликер. Онпринимать эту информацию и осуществлять «клик» (имитация ручного клика мышкой) на

определенные кнопки веб-платформы. Осуществление клика обычно проводится

помещением специального маркера на баннкер, кнопку, ссылку по которой должен

осуществляться клик.

Модули должны бытьсвязаны между собой. Важна стабильность,точность и максимальная оперативность работы.

Готов обсудить детали и подробности.