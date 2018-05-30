sbabich

Сергей sbabich

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка прикладного и системного ПО любой сложности

Здравствуйте,  уважаемые заказчики.

Меня зовут Сергей. Я full-stack разработчик.

Люблю сложные и нетривиальные задачи.

Предпочитаю самостоятельно разрабатывать архитектуру проектов.

Работаю в основном на языках C# (Win.Forms/WPF), ASP.NET MVC, Java, C++.

Есть опыт PHP, MSSQL, MySql. 

Основные направления - работа с видео, распознавание видео,

OpenCV, FFMPEG, MPlayer

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Отзывы заказчиков

idalauncher
Петр 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Создание лаунчера для Minecraft
Java
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Обновление программы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kardash
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Доработка C# компонента Видео-Аудио захвата с Web-камеры
Сергей прекрасно справился с непростой технической задачей, связанной с записью и обработкой видео потока. Помог справиться с интеграцией полученного решения в основной продукт. Коммуникабельность и профессиональность на высоте. Очень рекомендую!
Алексей сам является грамотным разработчиком и работа над компонентом проходила быстро и в конструктивной обстановке
Ответный отзыв
Kickers
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
6 лет назад
С#, программа для проксирования данных по протоколу SOCKS5
Всем рекомендую Сергея к сотрудничеству :) Мои рекомендации!
Кирилл отличный заказчик, адекватные ТЗ, оплата всегда без задержек
Ответный отзыв
guest_15246862075797
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$600
10 баллов
7 лет назад
Телеграм+кликер
Могу рекомендовать специалиста. Работа сделана профессионально, оперативно! Помогал на всех этапах, включая формирование правильного ТЗ. Учел все нюансы и потенциальные проблемы, предлагал альтернативные решения по проекту. Также могу отметить отличную поддержку после сдачи проекта и высокий уровень коммуникабельности! Спасибо!
Работать с заказчиком было одно удовольствие!
Ответный отзыв