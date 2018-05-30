Разработка прикладного и системного ПО любой сложности
Здравствуйте, уважаемые заказчики.
Меня зовут Сергей. Я full-stack разработчик.
Люблю сложные и нетривиальные задачи.
Предпочитаю самостоятельно разрабатывать архитектуру проектов.
Работаю в основном на языках C# (Win.Forms/WPF), ASP.NET MVC, Java, C++.
Есть опыт PHP, MSSQL, MySql.
Основные направления - работа с видео, распознавание видео,
OpenCV, FFMPEG, MPlayer
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
Java
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$300
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
6 лет назад
Сергей прекрасно справился с непростой технической задачей, связанной с записью и обработкой видео потока. Помог справиться с интеграцией полученного решения в основной продукт. Коммуникабельность и профессиональность на высоте. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Алексей сам является грамотным разработчиком и работа над компонентом проходила быстро и в конструктивной обстановке
$500
10 баллов
6 лет назад
Всем рекомендую Сергея к сотрудничеству :) Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Кирилл отличный заказчик, адекватные ТЗ, оплата всегда без задержек
$600
10 баллов
7 лет назад
Могу рекомендовать специалиста. Работа сделана профессионально, оперативно! Помогал на всех этапах, включая формирование правильного ТЗ. Учел все нюансы и потенциальные проблемы, предлагал альтернативные решения по проекту. Также могу отметить отличную поддержку после сдачи проекта и высокий уровень коммуникабельности! Спасибо!
Ответный отзыв
Работать с заказчиком было одно удовольствие!