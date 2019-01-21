Доработка C# компонента Видео-Аудио захвата с Web-камеры

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Завершен2 заявки265 просмотров

Имеется уже написанный компонент видео-аудио захвата на C# с использованием библиотеки Accord.NET. Компоненту (C# классу) передаются настройки видео-аудио устройств и далее компонент использует эти устройства для записи видео-аудио информации. Основной сценарий использования - запись видео и аудио с веб-камеры.

В данный момент видео-захват работает корректно, однако при попытке записи еще и аудио-сигнала через какое-то время вылетает Exception.

В качестве решения предполагается разбить записи видео и аудио с одного файла в разные файлы с последующей склейкой после заврешния записи с помощью FFMPEG.

Предполагается использование компонента сторонней системой.

6 лет назад
kardash
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sbabich
Сергей 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$150
7 дней
Escrow
Сергей прекрасно справился с непростой технической задачей, связанной с записью и обработкой видео потока. Помог справиться с интеграцией полученного решения в основной продукт. Коммуникабельность и профессиональность на высоте. Очень рекомендую!
Алексей сам является грамотным разработчиком и работа над компонентом проходила быстро и в конструктивной обстановке

Заявки фрилансеров

sbabich
Сергей 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад