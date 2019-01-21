Доработка C# компонента Видео-Аудио захвата с Web-камеры

Имеется уже написанный компонент видео-аудио захвата на C# с использованием библиотеки Accord.NET. Компоненту (C# классу) передаются настройки видео-аудио устройств и далее компонент использует эти устройства для записи видео-аудио информации. Основной сценарий использования - запись видео и аудио с веб-камеры.

В данный момент видео-захват работает корректно, однако при попытке записи еще и аудио-сигнала через какое-то время вылетает Exception.

В качестве решения предполагается разбить записи видео и аудио с одного файла в разные файлы с последующей склейкой после заврешния записи с помощью FFMPEG.

Предполагается использование компонента сторонней системой.