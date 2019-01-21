Известно, что граф, считанный из файла, содержит циклы. Проверить, можно ли удалить из него только одно ребро, чтобы в результате получилось связанное дерево. В задании использовать связанные графы, содержащие не менее 16 ...
Доработка C# компонента Видео-Аудио захвата с Web-камеры
Имеется уже написанный компонент видео-аудио захвата на C# с использованием библиотеки Accord.NET. Компоненту (C# классу) передаются настройки видео-аудио устройств и далее компонент использует эти устройства для записи видео-аудио информации. Основной сценарий использования - запись видео и аудио с веб-камеры.
В данный момент видео-захват работает корректно, однако при попытке записи еще и аудио-сигнала через какое-то время вылетает Exception.
В качестве решения предполагается разбить записи видео и аудио с одного файла в разные файлы с последующей склейкой после заврешния записи с помощью FFMPEG.
Предполагается использование компонента сторонней системой.
Выбранный исполнитель
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