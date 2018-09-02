Требуется плагин для сайта выбора цвета

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Закрыт3 заявки202 просмотра

Требуется установить на сайт плагин выбора цветовой палитры по фотографии.

Пример того что нужно –  https://palettegenerator.com/

Нужно чтоб пользователь загрузил фото онлайн и получил палитру преобладающих цветов фотографии

7 лет назад
comedy111
Дима 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров