Программа для крипто биржи

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок241 просмотр

День добрый необходим торговый высокочастотный бот для криптобиржи . По двум торговым стратегиям по моему техническому заданию. Обсуждаю только с теми кто понимает как минимум механику крипто бирж и готов на дальнейшее сотрудничество. Цена договорная.

7 лет назад
Cryptosedov
Владимир 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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