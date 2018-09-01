Модифицировать MicroSip

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https://www.microsip.org/source opensource проект софтфона на VOIP.

Необходимо собрать проект, модифицировать программу, чтобы она могла общаться с другой программой, написанной на C#, а именно - должна быть возможность из C# программы передать в microsip номер телефона и набрать его соответственно.

7 лет назад
vandersar46
Дмитрий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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