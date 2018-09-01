Доброе время всем, нужен голосовой сетевой чат на Java клиент и сервер с подробными комментариями к коду. Клиент подключается к серверу читая из текстового файла IP, порт, логин и пароль. Сервер при попытке подключения ...
Модифицировать MicroSip
https://www.microsip.org/source opensource проект софтфона на VOIP.
Необходимо собрать проект, модифицировать программу, чтобы она могла общаться с другой программой, написанной на C#, а именно - должна быть возможность из C# программы передать в microsip номер телефона и набрать его соответственно.
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