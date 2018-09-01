День добрый необходим торговый высокочастотный бот для криптобиржи . По двум торговым стратегиям по моему техническому заданию. Обсуждаю только с теми кто понимает как минимум механику крипто бирж и готов на дальнейшее сотрудничество. Цена договорная.
Настроить программу для проверки емейлов на валидность
Настроить программу для проверки емейлов на валидность, готовы рассмотреть все варианты
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