Создание програмного обеспечения на Mac OS

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки164 просмотра

Предпочтительный язык Swift. Функционал: импорт текстовых файлов определенного форматирования с возможностью несложного анализа с последующей выборкой. Более подробное ТЗ отдельно.

Swift
7 лет назад
akamvs
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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