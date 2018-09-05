День добрый необходим торговый высокочастотный бот для криптобиржи . По двум торговым стратегиям по моему техническому заданию. Обсуждаю только с теми кто понимает как минимум механику крипто бирж и готов на дальнейшее сотрудничество. Цена договорная.
Создание програмного обеспечения на Mac OS
Предпочтительный язык Swift. Функционал: импорт текстовых файлов определенного форматирования с возможностью несложного анализа с последующей выборкой. Более подробное ТЗ отдельно.
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