Написать слайдшоу программу под Windows (7, 8, 10) на любом языке

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Закрыт10 заявок270 просмотров

Добрый день!

Необходимо написать простейшую слайдшоу программу, чтобы работала под Windows (7, 8, 10).

Вы можете использовать любой язык программирования.

Возможности программы:

1) При запуске программы, она должна сразу отобразиться на втором мониторе (телевизоре), т.е. без перетягивания курсором. ( возможно ли это ? )

2) По идее должна отображаться сразу во fullscreen, чтобы на весь экран показывать картинки (менять на след. картинку через заданный интервал)

3) Картинки брать из заданной директории и/или после первого запуска программы подгрузить картинки по http в локальную папку. (существование картинки можно узнать методом перебора 1.jpg, 2.jpg...)

Исходный код должен быть представлен обязательно.

Жду ваши любые вопросы/ответы и предложения !

7 лет назад
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2 года назад

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