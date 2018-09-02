Написать слайдшоу программу под Windows (7, 8, 10) на любом языке

Добрый день!

Необходимо написать простейшую слайдшоу программу, чтобы работала под Windows (7, 8, 10).

Вы можете использовать любой язык программирования.

Возможности программы:

1) При запуске программы, она должна сразу отобразиться на втором мониторе (телевизоре), т.е. без перетягивания курсором. ( возможно ли это ? )

2) По идее должна отображаться сразу во fullscreen, чтобы на весь экран показывать картинки (менять на след. картинку через заданный интервал)

3) Картинки брать из заданной директории и/или после первого запуска программы подгрузить картинки по http в локальную папку. (существование картинки можно узнать методом перебора 1.jpg, 2.jpg...)

Исходный код должен быть представлен обязательно.

Жду ваши любые вопросы/ответы и предложения !