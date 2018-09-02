День добрый необходим торговый высокочастотный бот для криптобиржи . По двум торговым стратегиям по моему техническому заданию. Обсуждаю только с теми кто понимает как минимум механику крипто бирж и готов на дальнейшее сотрудничество. Цена договорная.
Система распознавания лиц для идентификации посетителей магазинов
Имеется:
- коробочная версия Битрикс24 с полным API
- 2 IP камеры на один магазин, используемые только для FaceId
- Face detect с камеры (не видео, а кадры, поскольку скорость важна)
- сравнение полученного FaceID с БД изображений (рассматриваем как собственную БД, так и Azure подобные облака)
- Передача распознанного/нового FaceID в crm по api
- Создание нового FaceID в зависимости от ответа crm
В сети 20 магазинов объединенные общей сетью
Одновременно в кадре редко будет больше 3 лиц
Алгоритм работы модуля https://1drv.ms/u/s!AlYknwvi_sQtgtQ9fv8ewalWCIG0pw
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