Система распознавания лиц для идентификации посетителей магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки206 просмотров

Имеется:

  • коробочная версия Битрикс24 с полным API
  • 2 IP камеры на один магазин, используемые только для FaceId
Задача:

  • Face detect с камеры (не видео, а кадры, поскольку скорость важна)
  • сравнение полученного FaceID с БД изображений (рассматриваем как собственную БД, так и Azure подобные облака)
  • Передача распознанного/нового FaceID в crm по api
  • Создание нового FaceID в зависимости от ответа crm
Доп информация:

В сети 20 магазинов объединенные общей сетью

Одновременно в кадре редко будет больше 3 лиц

Алгоритм работы модуля https://1drv.ms/u/s!AlYknwvi_sQtgtQ9fv8ewalWCIG0pw

7 лет назад
strangeday
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров