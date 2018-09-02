Работа с файлами PSD C#

Мне нужен готовый код на C#, который позволит мне работать со слоями в файле PSD. Всё что требуется – возможность редактировать текст в файле по следующей схеме:

открываю файл PSD – прохожу по всем текстовым слоям и заменяю все "${test}" на "Гриша" – сохраняю файл в PSD – открываю его в фотошопе.

Уже есть готовая система у плагина для Paint.net ( https://github.com/PsdPlugin/PsdPlugin ), но как её подружить со своей прогой – я не знаю.