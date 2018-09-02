Работа с файлами PSD C#

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Мне нужен готовый код на C#, который позволит мне работать со слоями в файле PSD. Всё что требуется – возможность редактировать текст в файле по следующей схеме:  

открываю файл PSD – прохожу по всем текстовым слоям и заменяю все "${test}" на "Гриша" – сохраняю файл в PSD – открываю его в фотошопе.  

Уже есть готовая система у плагина для Paint.nethttps://github.com/PsdPlugin/PsdPlugin ), но как её подружить со своей прогой – я не знаю.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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