Разработчик на доработку проекта C#

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок245 просмотров

Есть готовый проект на C#.

Необходимо внести правки в код и поменять визуальный вид(Есть сверстанные WPF формы).

7 лет назад
skepa
Вадим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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