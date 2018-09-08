Есть готовый проект на C#. Необходимо внести правки в код и поменять визуальный вид(Есть сверстанные WPF формы).
Написать программу на C# уровня 1 курса университета
Известно, что граф, считанный из файла, содержит циклы.
Проверить, можно ли удалить из него только одно ребро, чтобы в результате
получилось связанное дерево. В задании использовать связанные графы,
содержащие не менее 16 вершин.
Выбранный исполнитель
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