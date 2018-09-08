Написать программу на C# уровня 1 курса университета

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки227 просмотров

Известно, что граф, считанный из файла, содержит циклы.

Проверить, можно ли удалить из него только одно ребро, чтобы в результате 

получилось связанное дерево. В задании использовать связанные графы,

содержащие не менее 16 вершин.

7 лет назад
futurehomeless
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Strannik4884
Александр 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
2 дня
Хорошо справился с заданием. Работает без предоплат. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Strannik4884
Александр 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад