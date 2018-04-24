Решить задачи из контрольной по курсу программирование на С++

Есть 2 задачи :

1. Рассчитать значение числа Пи используя способ Монте - Карло, а также ошибки его расчета относительно известного значения. Обе величины необходимо вывести на экран.

2. Провести вычисление числа Пи, постепенно увеличивая число случайных точек

и измеряя, как изменяется точность вычислений. Программа должна выводить

на экран зависимость точности вычисления от объема выборки в виде таблицы

или графика.

+ надо визуализировать все в qt.

Прикрепил файл с заданием. Вариант 1, задание 1 и 2. Стр. 3 - 4.

Задачи эти можно найти в гугле, но сдавать тупо скопированные нельзя - проверяют на плагиат. Я не против, если вы будете опираться на уже готовые, главное не ctr+c.