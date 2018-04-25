Разработать VBA надстройку над Excel

Требуется написать клиент типа WarGaming GamesMail.RU. Простое приложение для скачивания игр с нашего сервера, обновление версий по мере выхода тут я так понимаю через базу будет делается проверка и ссылка на скачивание обновлений, и сам заход ...
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Задача: разработка надстройки VBA Excel для финансовых моделей.
Требования:
-знание и опыт разработки на VBA для Excel.
-знание Access или другой базы с SQL.
В ответе:
-описать ваш опыт работы с VBA Excel.
-контактные данные.
-стоимость месяца работы.
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