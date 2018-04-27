Задание на Python

Перед вами лог потока запросов (https://yadi.sk/d/A-98NjcA3TktXp). Запросы взяты случайным образом и равномерно распределены по времени в течение дня. Используя командную строку для анализа логов, выберите запросы, связанные с просмотром телевидения. Оцените долю этих запросов в общем потоке. Предложите свою классификацию запросов, связанных с просмотром телевидения: выделите основные группы запросов и оцените долю каждой группы в общем объеме этих запросов. Приложите список команд в bash или Python, которыми вы пользовались для анализа.