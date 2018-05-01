Спарсить список доменов

Здраствуйте! Нужно написать програму (бот), который будет постить в чат сообщения с некоторой периодичностью. Сообщения записываются в файл. В главном окне программы указывается путь к файлу. Дальше есть переключатель: рандом или последовательно. Метод выбора сообщений из файла. Два поля ввода ...
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Здравствуйте
Нужно спарить список доменов с https://myip.ms по заданному параметру
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