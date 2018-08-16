Техническое задание на доработку ИС

Здраствуйте! Нужно написать програму (бот), который будет постить в чат сообщения с некоторой периодичностью. Сообщения записываются в файл. В главном окне программы указывается путь к файлу. Дальше есть переключатель: рандом или последовательно. Метод выбора сообщений из файла. Два поля ввода ...