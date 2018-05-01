Медиапроигрыватель на Delphi с подробными комментариями

Прикладное ПОЗакрыт7 заявок386 просмотров
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Нужно написать медиапроигрыватель на Delphi который будет открывать видео и аудио файлы. И нужны подробные комментарии.

Delphi
6 лет назад
Arturianno
Артур 
24 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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