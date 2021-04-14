Arturianno

Артур Arturianno

 
24 годаБеларусь/Кобрин
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн Landing page, корпоративных сайтов, интернет-магазинов

Создаю оригинальный и качественный дизайн для Вашего бизнеса. Индивидуально подхожу к каждому заказу. Работаю до полного утверждения!

Предоставляю услуги по дизайну:

• Landing Page;

• Корпоративных сайтов;

• Сайтов-визиток;

• Интернет-магазинов;

• Квиз-лендингов.

В разработке дизайна использую Figma и Adobe Photoshop.

E-mail:  [email protected]

Портфолио:  https://www.behance.net/arturianno

Отзывы:  https://kwork.ru/user/arturianno

Дизайн лендингаFigmaPhotoshop
Портфолио